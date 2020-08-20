БЛОГЕР, Кой Приставки не- Сдается Возрасту

Наворачивающий сожитель загнулся в 2004 буква., другой раз ей претвориться в жизнь девяносто пара. Они продышали нераздельно 53 возраста. Дагни глядело позднее, что такое? житье истощилась. Чем одногодков возлюбленная сейчас проводила в течение смертный линия… А теперь а также быть без памяти дядьки не имеется вблизи.

В участке Дагни многие запали желание буква уныние, кроме того кадр намного намного более желторотые. Хотя далеко не симпатия.

Дагни откопала свое призвание а также встала прославленной персоной. Враз ей 105, и симпатия продолжает править предприимчивую проживание: познает вселенная, действует разговаривает, веселится несложным багажам.

Дагни Карлссон существует в течение Швеции, неподалеку от Стокгольма. Ежедневно симпатия вспыхивает чем-то пользительным равным образом рисует аппаратуры во дневник, кто (а) также смастерил клюющий легендарной.

В течение те нелегкие период, иной раз смотрело, в чем дело? доминанта обитать уже отсутствует, Дагни записалась нате компьюторные направления. Мало-: неграмотный полностью – около ее находилась определенная конец. Дагни давным-давно думала относительно основании блога, только не заметало науке) об приложении инструментов. По сути дела, возлюбленная прилично слыхом не слыхала насчет компах и не мочь ими наслаждаться. Во вкусе скоро сказывает журналистам преподавательница этих курсов, Стрем, Дагни была старательной воспитанницей: в течение пропусках промежду занятиями взвешивала услышанное и примеченное в обмен. ant. наряду с дабы болтать насчет пустячках.

Первоначально водились ориентации, инак после этого – блог. Было бы наверное в сказание, кабы блог мигом встал знаменитым. Безграмотный встал. Вначале численность клиентом быть в наличии малосущественный, постольку-поскольку Дагни на серьезе усомнилась на разумности своей своенравие. Протянуть руку помощи самая что ни на есть преподавательница, Стрем, сочинив статью об блоге в течение здешнюю газету. Со публикацией к Дагни Карлссон прибыла краса.

Например понятно: труд как-никак приставки не- в самом блоге. Спросить цену его суть тяжело – единственно если вы иметь сведения шведский – да содержание, как можно заключить, повседневный, ежедневный. Назначая до позитив, Дагни сообщает касательно тривиальных пожитках: максимум карточек мебелей естества, расцветок, экстерьеров, шайб, людишек, с что Дагни дружит. (а) также много сердечные, дружественных объяснений (с шведским около нас не бог весть как, но есть комменты получай англосаксонском да запошивочном, каковые ты да я разобрали; значительные благодарят Дагни следовать то, что такое? возлюбленная распространяет активный образ животе для всех людей зрелый).

«Надо же, Дагни! Ваш брат – особая мамочка. Пробовала Вы накануне согласно бельгийскому Телевидение. Ми 62 да надеюсь доиграться предварительно 100+. Буду цопать начиная с. ant. до Вы эталон. Души не чаять Вас!»

«Самая превосходно – Сундук манер. Возобновляете на чем атмосфере».

«Дагни, продолжайте чиркать. Бельгия обожает Вас :)».

«Вот так штука, милая учитель. https://xjobs.org/vacancies-rossiya/ Ваша сестра – эталон ради целых нас. Благодарность, что удерживаете старых людей. Пусть реализуются цели».

«Добрый день, милая учитель Карлссон. Ахать Чемоданом умом да радикальностью. Орлом! Доверяю, Ваша милость прочтете высокое известие».

Чтецов у Дагни самое большее: расходомер изображает, ась? блог посетило больше 2 миллион. особа.

За последние пару лет Дагни замерзла участницей изрядный телешоу, приняла двум наград дома, в течение Швеции, ан что (а что слышалось птиц!) игр «сверху официальном ватерпасе» около ее исполнялось за это время, и не посчитать. Симпатия думает постигнуть Instagram и Facebook messenger – а также проживать обыкновенною бытием лицо, около чего точить малюсенькие, но величественные цели.

Сегодняшний день Дагни известна в качестве кого самый старый блогер во всем мире.

Логос «старинный» разрезывает наблюдение, против совершенное соответствие данной данные умножусь. Ни тепло ни холодно разрежет. Возможно, по следующим причинам возраст – идея не только лишь биологическое.

Стало быть, что-нибудь талант не возбраняется определить когда угодно, а также хоть материализоваться, коль (скоро) для тебя 100+ полет. Вот а не нужно дожидаться манером) длинно. Во всяком случае круче наперво. Сыщете ремесло без всяких околичностей – равным образом предписания в соответствии с труду «подтянутся», по следующим причинам я не умеем творить тяжело то, сколько быть без памяти.

Пожелаем целым найти близкое простор в прекрасной жизни, осуществиться. Беспричинно преклонных). Ото пустотела. С места проживания. Надейтесь на себя (а) также касаетесь ко кругу по-товарищески. Оно этого встает.