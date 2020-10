The best free alternatives to Adobe programs_4

Durante mucho tiempo, Adobe sigue siendo el} número uno como se trata de innovadoras software , con algunas de el el mejor aplicaciones de edición de video y el diseño programas gráficos en su haber. Y para los diseñadores que pueden permitirse sus paquetes Creative Cloud, la oferta de Adobe de aplicaciones líderes en la industria, tales como Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC y más puede ser demasiado tentador para resistir. El muy más grande software gráfico diseño gratuito. Esta temporada ha visto retadores al trono sin embargo, con competencias primero en llegar adelante con sólidas alternativas a Photoshop y excelente opciones a InDesign para intentar convencer a los escépticos de Adobe para que abandonen el barco. Sin embargo, ¿qué pasa si no puede incluso extender dentro sus programas de pago único? Qué si estás operando en un presupuesto de nada o si simplemente quieres eche un vistazo a una nueva herramienta que podría ofrecer una medio de trabajar eso le conviene mejor ? Bueno, estás de suerte, as aquí hay solo dos alternativas de Adobe Creative Cloud que son gratis para descargar. 01. Photoshop alternativa : PixlrPixlr está lleno de más de 600 efectos ¿Está buscando una versión completamente gratis de Photoshop? Pixlr es entre el muy más fino gritos . Si bien está creado para no profesionales, el colección monógama de foto editores incorporar algunos bonitos Herramientas avanzadas , tales como recorte, eliminación de ojos rojos y blanqueamiento dental. Aceptable para iOS junto con Android, Pixlr se puede encontrar The best free alternatives to Adobe programs para usar en computadoras de escritorio, tabletas y teléfonos inteligentes , o puede ser aplicado como una programa web. Y gracias a su diseño a Photoshop, Pixlr es fácil de captar si ya está ya familiarizado con software de Adobe. 02. Lightroom opción: Las completas herramientas de RawTherapee oferta personalización extensa Cuando tiene siempre quería proporcionar a Lightroom un giro, asegúrese de probar RawTherapee. Como su nombre sugiere esta instrumento es capaz de editar foto archivos sin procesar, así como otros formatos. Con su extensa variedad de programas de edición, podrá podrá de corregir la distorsión, mejorar los colores, recuperar información y mucho más. Estas no habilidades básicas tampoco. Debido a sus alternativas avanzadas, RawTherapee hace posible a los usuarios modificar sus fotos hasta estén mirando precisamente cómo quieren . Y gracias a el procesamiento por lotes y de subprocesos múltiples, RawTherapee es sólo uno de los más potentes Lightroom opciones que . What is more, you may download it on Mac, Windows and Linux. 03. Illustrator alternativa : Inkscape Inkscape puede seguir mapa de bits imágenes e importar archivos de Illustrator, ya que se enfoca en el formato, como Inkscape se ha convertido en una elección para Illustrator. A diferencia de otras herramientas gratuitas en esta lista aunque , Inkscape está respaldado por funciones avanzadas que usted no frecuentemente encontrar en otros lugares, incluyendo combinación alfa, objetos y marcadores clonados. Además de ejecutar SVG porque su formato nativo, Inkscape también rellena a Illustrator bien porque tiene completo soporte para diferentes modos color.